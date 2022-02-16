Cinsel ilişki tarikatında yeni gelişme! Prens Andrew yandı! Cinsel saldırı davasını kapatmak için...
Cinsel ilişki tarikatında flaş karar! Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürüyordu. Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı. İngiliz Prens, Giuffre'ye yaklaşık 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacak. Fuhuş ve cinsel ilişki tarikatındaki bilinmeyenler...
16.02.2022 09:38
- Son Güncelleme: 16.02.2022 09:38
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı
ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı
Manhattan Federal Mahkemesince açıklanan anlaşmanın detayları ve Prens Andrew'ün Giuffre'ye ne kadar tazminat ödeyeceği bilgisi ise gizli kalacak
Ancak konuyla ilgili bir kaynağın New York Post'a aktardığı bilgiye göre, İngiliz Prens, Giuffre'ye yaklaşık 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacak.