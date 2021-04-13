Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu
Karadeniz'de Rusya Ukrayna gerilimi savaşa doğru ilerliyor. Rus medyası Türki SİHA'larından önce ABD dronelarının Kırım üzerinde uçtuğunu yazarken savaş için de tarih verdi. Ukrayna ise NATO ile bugün masaya oturacak. Öte yandan Zelenskiy ve silahlı askerler Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine açık bir alana geldiklerinde ise hep birlikte koşmaya başladı, bu anlar CNN kameramanı tarafından görüntülendi. İşte detaylar…
13.04.2021 10:29
- Son Güncelleme: 13.04.2021 10:29