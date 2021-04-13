RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Karadeniz'de Rusya Ukrayna gerilimi savaşa doğru ilerliyor. Rus medyası Türki SİHA'larından önce ABD dronelarının Kırım üzerinde uçtuğunu yazarken savaş için de tarih verdi. Ukrayna ise NATO ile bugün masaya oturacak. Öte yandan Zelenskiy ve silahlı askerler Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine açık bir alana geldiklerinde ise hep birlikte koşmaya başladı, bu anlar CNN kameramanı tarafından görüntülendi. İşte detaylar…

13.04.2021 10:29 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:29
Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Son olarak Pazartesi günü Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Rusya sınırında uçtuğunu duyuran Rus medyası, bir adım daha ileri giderek bu kez savaş için tarih verdi.

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Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'taki Rus ayrılıkçılara karşı saldırıya geçtiğini öne süren Rus medyası, saldırıdan birkaç gün önce ise ABD drone'larının bölgede görüldüğünü yazdı.

Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Yerel medya ABD'ye ait bir RQ-4A Global Hawk'ın Kırım bölgesinde alışılmadık bir uçuşa imza attığını aktarırken, Ukrayna ordusunun Nisan ayının ikinci yarısında saldırıya geçeceğini ileri sürdü. Rus ordusuna ait resmi televizyon Zvezda ise bambaşka görüntüleri ekrana getirdi.

Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Resmi televizyon Zvezda, tansiyonun yükseldiği Mart ayı sonundan bu yana ordu birliklerinin Ukrayna sınırı ve 2014'te el konulan Kırım'da düzenledikleri tatbikatları yayınlıyor.

Karadeniz'de sular ısınıyor! Savaş için tarih verdiler! Jetler havalandı Zelenskiy hedef olmamak için zikzak çizerek koştu

Hafta sonunda Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de füzeler ateşlediğini bildiren resmi televizyon, bu kez Karadeniz'e doğru havalanan savaş uçaklarının gövde gösterisine giriştiğini duyurdu.