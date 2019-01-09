Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', İstanbul Boğazı'ndan geçti.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 17:14:42 Güncelleme: 17:21:14
Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Taşıdığı anti-denizaltı füzeleri, süperkavitasyon torpidoları ve uçaksavar sistemi göze çarptı.

Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Severomorsk Karadeniz'e doğru yol alırken, Reuters haber ajansı Sivastopol'a giden geminin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Moskova yönetimi, son dönemde deniz güçlerini Karadeniz'e kaydırıyor. Dün de dev çıkarma gemisi Caesar Kunikov boğazı geçip Karadeniz sularına giriş yapmıştı.

Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya ait savaş gemilerine 2018'in son günlerinde el koymasıyla Karadeniz'deki gerilim zirveye çıktı. Son olarak, ABD savaş gemisi USS Fort McHenry dün Romanya'nın Constanta limanına yanaştı.

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