Karadeniz'de soğuk savaş! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', İstanbul Boğazı'ndan geçti.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 17:14:42
Güncelleme: 17:21:14
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Taşıdığı anti-denizaltı füzeleri, süperkavitasyon torpidoları ve uçaksavar sistemi göze çarptı.
Rus savaş gemisi Severomorsk Karadeniz'e doğru yol alırken, Reuters haber ajansı Sivastopol'a giden geminin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Moskova yönetimi, son dönemde deniz güçlerini Karadeniz'e kaydırıyor. Dün de dev çıkarma gemisi Caesar Kunikov boğazı geçip Karadeniz sularına giriş yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya ait savaş gemilerine 2018'in son günlerinde el koymasıyla Karadeniz'deki gerilim zirveye çıktı. Son olarak, ABD savaş gemisi USS Fort McHenry dün Romanya'nın Constanta limanına yanaştı.