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Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerilim NATO, ABD ve İngiltere'nin de devreye girmesinin ardından daha da artmaya başladı. Yakın dönemde Rusya'nın, Amerikan beşinci nesil F-35 avcı uçağını durdurmak için Baltık Denizi üzerinde bir Su-35 avcı uçağı kaldırdığı biliniyordu. NATO tatbikatlarını 'provokasyon' olarak değerlendiren Moskova'dan karşı atak geliyor. Yeni nesil bombardıman uçağını da tanıtan Rusya, iki NATO gemisini hedefe aldı. İşte detaylar…

11.06.2021 09:26 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:26
Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Rusya, savaş uçakları ve füze sistemlerini NATO'ya karşı Kaliningrad bölgesine yığmaya başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Su-30 avcı uçakları ile 'Bal' ve 'Bastion' füze sistemleri için karar aldı.

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Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Avia.pro haber ajansına göre, bu tür eylemler, NATO kuvvetlerinin Rusya Federasyonu sınırlarına yoğunlaşmasından ve F-35 avcı uçaklarının Rusya sınırları yakınında ek konuşlandırılmasından kaynaklanıyor.

Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Bal ve Bastion kıyı füze sistemlerinin Kaliningrad bölgesine transferine ilişkin nihai kararın henüz verilmediği biliniyor ancak bu bölgeye ek bir Su-30SM jetleri derhal konuşlandırılacak.

Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Haberde şu bilgiler paylaşıldı: "NATO'nun aktivasyonu ve Rusya sınırlarına yakın geniş çaplı tatbikatlarının yanı sıra F-35 de dahil olmak üzere yeni savaş jetlerinin yollanması nedeniyle, Batı Askeri Bölgesi'nin güçlendirilmesi için bölgeye takviye gönderilmesini bir öncelik olarak ilan edildi.

Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Ek Su-30SM jetlerinin konuşlandırılmasına ilave olarak, Bal ve Bastion kıyı komplekslerinin Kaliningrad bölgesinde konuşlandırılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili henüz nihai bir karar yok."