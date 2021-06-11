Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerilim NATO, ABD ve İngiltere'nin de devreye girmesinin ardından daha da artmaya başladı. Yakın dönemde Rusya'nın, Amerikan beşinci nesil F-35 avcı uçağını durdurmak için Baltık Denizi üzerinde bir Su-35 avcı uçağı kaldırdığı biliniyordu. NATO tatbikatlarını 'provokasyon' olarak değerlendiren Moskova'dan karşı atak geliyor. Yeni nesil bombardıman uçağını da tanıtan Rusya, iki NATO gemisini hedefe aldı. İşte detaylar…
11.06.2021 09:26
- Son Güncelleme: 11.06.2021 09:26