Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya’nın bombardıman uçakları NATO gemilerini hedef aldı!

Haberde şu bilgiler paylaşıldı: "NATO'nun aktivasyonu ve Rusya sınırlarına yakın geniş çaplı tatbikatlarının yanı sıra F-35 de dahil olmak üzere yeni savaş jetlerinin yollanması nedeniyle, Batı Askeri Bölgesi'nin güçlendirilmesi için bölgeye takviye gönderilmesini bir öncelik olarak ilan edildi.