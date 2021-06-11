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Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

Dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquín Guzmán'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu ve bazı suçlamaları kabul etti. ABD'de görülen davada, 31 yaşındaki Emma Coronel Aispuro, El Chapo'nun Sinaloa uyuşturucu kartelini yönetmesine ve 2015'te hapishaneden kaçmasına yardım ettiğini itiraf etti. Aispuro'nun ömür boyu hapis cezasına ve 10 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. El Chapo ise, şu anda Colorado'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama nedeniyle ömür boyu hapis yatıyor.

11.06.2021 12:59 - Son Güncelleme: 11.06.2021 13:15
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín El Chapo Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

Coronel Aispuro, ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras'ın huzurunda savunmasına girmek için yeşil bir tulum ve beyaz yüz maskesi takarak mahkemeye çıktı. Yasadışı uyuşturucuları dağıtmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve Sinaloa uyuşturucu karteli ile mali anlaşmalara girmekten suçlu bulundu. Yetkililer, Sinaloa kartelinin ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olmaya devam ettiğini açıkladı.

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Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín El Chapo Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

Bir savunma anlaşması yapan Coronel Aispuro, kocasının 2015 yılında hapishaneden kaçmasında da rol oynadığını itiraf etti.

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín El Chapo Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

Coronel Aispuro'nun avukatı Jeffrey Lichtman yaptığı açıklamada, "Bunu geride bıraktığı için çok mutlu. Kocası müebbet hapis yaptığı için tutuklanmayı beklemiyordu, bu yüzden açıkça sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama bunu aşacağız" dedi.

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín El Chapo Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

ŞUBAT AYINDA TUTUKLANMIŞTI
Diğer taraftan, eski bir güzellik kraliçesi olan Coronel Aispuro, geçen Şubat ayında, yardım ve yataklık etmenin yanı sıra Şubat ayında Washington DC'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı ve 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin, 500 gram veya daha fazla metamfetamin ve bir ton veya daha fazla esrar dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı.

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín El Chapo Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

Bununla birlikte savcılar, Coronel Aispuro'yu El Chapo'ya 2012-2014 yılları arasında mesaj ileterek uyuşturucu ticaretine yardım etmekle ve ardından Şubat 2014'te tutuklanmasının ardından bir Meksika hapishanesinde ziyareti sırasında mesaj göndermeye devam etmekle suçladı.