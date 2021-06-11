Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu

ŞUBAT AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Diğer taraftan, eski bir güzellik kraliçesi olan Coronel Aispuro, geçen Şubat ayında, yardım ve yataklık etmenin yanı sıra Şubat ayında Washington DC'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı ve 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin, 500 gram veya daha fazla metamfetamin ve bir ton veya daha fazla esrar dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı.