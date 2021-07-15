Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik boyut değiştirdi. Dünya Karadeniz'deki sıcak dakikaları takip ederken Rusya devlet televizyonundan yapılan açıklama tansiyonu iyice yükseltti. Rossiyskaya Gazeta'ya sert açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, "İyi düşünün" dedi.
15.07.2021 10:50
- Son Güncelleme: 15.07.2021 10:50
Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.
14 HAZİRAN'DA BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ
Type 45 sınıfı Destroyer olan İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmış, HMS Defender destroyerinin 14 Haziran'da İstanbul Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğrafı Reuters tarafındna dünyaya servis edilmişti.
Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yapmıştı.