Vav TV İzle

Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik boyut değiştirdi. Dünya Karadeniz'deki sıcak dakikaları takip ederken Rusya devlet televizyonundan yapılan açıklama tansiyonu iyice yükseltti. Rossiyskaya Gazeta'ya sert açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, "İyi düşünün" dedi.

15.07.2021 10:50 - Son Güncelleme: 15.07.2021 10:50
Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

Karadeniz'de gerilim dinmiyor...Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Rus güvenlik yetkilisi, İngiltere'yi, denizcilerinin zarar görmesini istemediği sürece, savaş gemilerinin tekrar Kırım yakınlarına yaklaşmaması konusunda uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.

Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

Geçen ayın sonunda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin'in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu.

Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

14 HAZİRAN'DA BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ
Type 45 sınıfı Destroyer olan İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmış, HMS Defender destroyerinin 14 Haziran'da İstanbul Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğrafı Reuters tarafındna dünyaya servis edilmişti.

Karadeniz’de savaş çıktı çıkacak! Resmi televizyondan açık tehdit: İyi düşünün

Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yapmıştı.