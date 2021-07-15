Japonya’dan flaş karar! F-35 programına yeni bir ülke daha katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) günlük ihale duyurularında yer verilen, Donanmaya ait duyurularda, "Fort Worth, Teksas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış (FMS) programına tabi ülkenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar." denildi.