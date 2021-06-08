Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!
Gerek Dağlık Karabağ gerekse Libya ve Suriye'de başarı üstüne başarı gösteren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. SİHA'larla ilgili dış basında her gün yeni bir manşet çıkıyor. Son olarak Alman Die Welt gazetesi SİHA'ların milyonlarca dolar değerindeki tankları yok ettiğini ifade ederek, Türk kuşlarına talebin yoğunluğunu yazdı. 'Neden Türk katil droneları ihracatın gözdesi olmaya başlıyor?' başlığıyla manşete taşınan haberde Türkiye'nin ABD ve İsrail'i sollayarak en çok tercih edilen drone olduğunu yazdı.
08.06.2021 09:32
- Son Güncelleme: 08.06.2021 09:32