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Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

Gerek Dağlık Karabağ gerekse Libya ve Suriye'de başarı üstüne başarı gösteren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. SİHA'larla ilgili dış basında her gün yeni bir manşet çıkıyor. Son olarak Alman Die Welt gazetesi SİHA'ların milyonlarca dolar değerindeki tankları yok ettiğini ifade ederek, Türk kuşlarına talebin yoğunluğunu yazdı. 'Neden Türk katil droneları ihracatın gözdesi olmaya başlıyor?' başlığıyla manşete taşınan haberde Türkiye'nin ABD ve İsrail'i sollayarak en çok tercih edilen drone olduğunu yazdı.

08.06.2021 09:32 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:32
Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

ABD'den Rusya'ya, Norveç'ten Japonya'ya dünyanın dört bir yanında yankı bulan Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir kez daha Alman medyasında geniş bir haberde ele alındı.

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Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

Die Welt gazetesinde 'Neden Türk katil droneları ihracatın gözdesi olmaya başlıyor?' başlığıyla yer alan haberin ilk cümlesi "İnsansız hava araçları milyonlar değerindeki tankları havadan imha edebilir" oldu.

Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

ABD ve İsrail'in uzun yıllar Avrupa'daki drone piyasasına hükmettiğini belirten Die Welt, "Ama bu şimdi değişiyor, Türkiye'den daha ucuz bir alternatifle. Çoktan Suriye'de kullanıldı. Örneğin, NATO üyesi Polonya 24 adet sipariş etti" dedi.

Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle kendi silahlarını üretmeye başlayan Ankara'nın son olarak Akıncı'yı sahneye sürdüğünü aktaran Alman yayın organı, Bayraktar TB2'nin ise tüm projenin merkezi olduğunu yazdı.

Alman medyası SİHA’ları dilinden düşürmüyor! Türkiye, ABD ve İsrail’i solladı!

Lazer güdümlü füzeler taşıyabilen Bayraktar TB2'nin şimdiden 300 bin saat uçuş yaptığını, beş yılda 200 adet üretildiğini belirten Welt, Türkiye'nin 140 drone modeline karşın İngiltere'nin yalnızca 20 silahlı modeli olduğunu sayfasına taşıdı.