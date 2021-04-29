RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

Son günlerde koronavirüs vaka sayısında üst üste rekorlar kıran Hindistan'da sağlık sistemi çöktü, ambulanslar yetersiz kaldı. Her gün yüz binlerce yeni vaka, binlerce kişinin ise öldüğü ülkede iki kardeşin ölen annelerini motosiklet ile krematoryuma taşıdığı görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

29.04.2021 17:10 - Son Güncelleme: 29.04.2021 17:32
Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

Ülkede ambulansların yetersiz kalması sonrası yakınları vefat edenlerin sevdiklerinin cansız bedenlerini kendi imkanları ile taşımak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir annenin oğlunun cansız bedenini taşıdığı anlar dünya gündemine oturmuştu.

Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

Bugün ülkeden benzer bir görüntü geldi. Annelerini kaybeden iki kardeşin onu krematoryuma götürdüğü anlara ait olan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İki kardeş annelerinin cansız bedenini motosiklette ortalarına almak zorunda kaldı.

Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

POLİS 'ÇOK KALABALIKSINIZ' DİYE DURDURDU
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş bu şekilde 15 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Polis iki kardeşi motosikletin kalabalık olduğu gerekçesi ile durdurdu ancak durumun anlaşılması üzerine iki kardeş trafik cezası almadan yollarına devam etti.

Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar

Ülke basınına konuşan acılı kardeşlerden birisi 'Bunu kimsenin görmesini istemezdim. Bu motosiklete her bindiğimde bu anı hatırlayacağım' dedi. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.