Dünya Hindistan'daki bu olayı konuşuyor! Ölen annelerini motosikletle taşıdılar
Son günlerde koronavirüs vaka sayısında üst üste rekorlar kıran Hindistan'da sağlık sistemi çöktü, ambulanslar yetersiz kaldı. Her gün yüz binlerce yeni vaka, binlerce kişinin ise öldüğü ülkede iki kardeşin ölen annelerini motosiklet ile krematoryuma taşıdığı görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
29.04.2021 17:10
- Son Güncelleme: 29.04.2021 17:32
POLİS 'ÇOK KALABALIKSINIZ' DİYE DURDURDU
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş bu şekilde 15 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Polis iki kardeşi motosikletin kalabalık olduğu gerekçesi ile durdurdu ancak durumun anlaşılması üzerine iki kardeş trafik cezası almadan yollarına devam etti.