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Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim giderek artıyor. Donbass krizi ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu 'savaşa hazırlık denetimi' kapsamında birlikleri denetledi. Shoigu'nun bu ziyareti 'savaşa hazır olun' mesajı olarak yorumlandı. Öte yandan NATO devreye girdi. Peki Donbass neden bu kadar önemli? İşte detaylar…

06.04.2021 16:37 - Son Güncelleme: 06.04.2021 16:39
Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Donbass bölgesi yüzünden yeni bir savaşın eşiğine gelinirken sınırdaki gerilim bir türlü dinmiyor. Sınırdaki kriz ile ilgili peş peşe flaş açıklamalar geldi.

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Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna ile gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı. Geçtiğimiz günlerde Moskova'nın sınır bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

GELEN RAPORLAR 'İNANDIRICI'
ABD'nin açıklamasında bu konuya da dikkat çekildi. Ukrayna sınırı yakınında ve Kırım'da toplanan Rus askerlerine dair gelen raporlar 'inandırıcı' olarak nitelendirildi.

Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

MOSKOVA'YA ÇAĞRI: AÇIKLIK GETİR
Aynı açıklamada Moskova'nın bu adımları 'provokasyon' olarak adlandırıldı ve Moskova'ya 'bu konuya açıklık getir' çağrısı yapıldı.

Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Rusya'yı bölgedeki tansiyonu yükseltmemeye davet etti.