Karadeniz'de gerilim artıyor! Rusya ordusuna 'savaşa hazır olun' dedi NATO devreye girdi! Donbass neden önemli?
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim giderek artıyor. Donbass krizi ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu 'savaşa hazırlık denetimi' kapsamında birlikleri denetledi. Shoigu'nun bu ziyareti 'savaşa hazır olun' mesajı olarak yorumlandı. Öte yandan NATO devreye girdi. Peki Donbass neden bu kadar önemli? İşte detaylar…
06.04.2021 16:37
- Son Güncelleme: 06.04.2021 16:39