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Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Daha önceki çalışmalarda koronavirüsün A kan grubundakileri daha çok etkilediği açıklanmıştı. Ancak yapılan son çalışma bilinen her şeyi çürütecek cinsten. İşte detaylar…

06.04.2021 16:04 - Son Güncelleme: 06.04.2021 16:04
Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

Kan grubu, bir kişinin DNA'sı tarafından belirlenen ve ebeveynlerinden miras kalan genlere bağlı bir özellik. Bu genler, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antijenlerin varlığını belirliyor. Antijenler ise kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve aynı zamanda eritrositler olarak da bilinen A ve B olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

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Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

İnsanların kan grubu da bu antijenlerin varlığına göre belirlerniyor, her iki gruba sahip olan AB, hiçbirine sahip olmayan ise O kan grubuna sahip oluyor. Rhesus adı verilen hücrelerdeki başka bir antijen de kan grubunun pozitif veya negatif olduğunu belirtiliyor.

Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK RASTALANAN KAN GRUBU A POZİTİF
Bununla birlikte, kan grupları coğrafya ve etnik kökene göre değişiklik gösteriyor. Kızılay'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de en çok rastlanan kan grubu "A Rh Pozitif", en az rastlanan grup ise "AB Rh Negatif" kan grubu.Önceki çalışmalar, A tipi kanı olan kişilerin corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştu.

Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

100 BİN KİŞİ İNCELENDİ
Ancak, ABD'li araştırmacılar, Covid-19 ve kan grupları arasındaki şimdiye kadarki en kapsamlı ve kontrollü analizi gerçekleştirdi.

Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?

Salt Lake City'deki Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü'nden Dr Jeffrey Anderson ve ekibi Çin, Avrupa, Boston, New York ve diğer yerlerde yapılan çalışmaları çürüttü.