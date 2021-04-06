Bildiğiniz her şeyi unutun! Kan grubu koronavirüsü etkiliyor mu?
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Daha önceki çalışmalarda koronavirüsün A kan grubundakileri daha çok etkilediği açıklanmıştı. Ancak yapılan son çalışma bilinen her şeyi çürütecek cinsten. İşte detaylar…
Kan grubu, bir kişinin DNA'sı tarafından belirlenen ve ebeveynlerinden miras kalan genlere bağlı bir özellik. Bu genler, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antijenlerin varlığını belirliyor. Antijenler ise kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve aynı zamanda eritrositler olarak da bilinen A ve B olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK RASTALANAN KAN GRUBU A POZİTİF
Bununla birlikte, kan grupları coğrafya ve etnik kökene göre değişiklik gösteriyor. Kızılay'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de en çok rastlanan kan grubu "A Rh Pozitif", en az rastlanan grup ise "AB Rh Negatif" kan grubu.Önceki çalışmalar, A tipi kanı olan kişilerin corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştu.