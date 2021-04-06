Eski CIA direktöründen çok konuşulacak UFO açıklaması: Artık uzaylılara inanmaya başladım

Uzaylılar var mı sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD' den açıklama geldi. ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek,"Artık inanmaya başladım" dedi.