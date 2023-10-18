Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var.
Son dakika haberi.. İsrail güçleri Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivilleri vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hastaneyi bombalayan İsrail, bu kez de camiyi hedef aldı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var." denildi.
İşte saldırısı sonrası yaşanan yıkım...