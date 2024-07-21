Gözler Kamala Harris'e çevrildi! ABD'nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?

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KAMALA HARRIS KİMDİR?

Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.