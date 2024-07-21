Gözler Kamala Harris'e çevrildi! ABD'nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı. Bu açıklama sonrası herkes Kamala Harris'i araştırmaya başladı. Öte yandan California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Peki ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris kimdir?
ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla duyurdu.
"ADAYIM KAMALA HARRİS"
ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı.
KAMALA HARRIS KİMDİR?
Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.