Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...
İlk kez yapılan bir soruşturma ülke gündemine son dakika gelişmesi olarak düştü... Kanada'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği bir soruşturmanın sonuçlarını ilk kez açıkladı. Başpiskoposluk, birçok papazın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.
18.11.2019 10:37
- Son Güncelleme: 18.11.2019 10:41
36 PAPAZIN 29 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Programın son bölümünde, şu ana kadar sadece British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu tarafından bir soruşturma gerçekleştirildiği ve 36 papazın 1950 yılından bu yana, çocuk yaştaki 29 kişiye cinsel istismarda bulunduklarının saptandığı belirtildi.
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