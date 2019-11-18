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Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

İlk kez yapılan bir soruşturma ülke gündemine son dakika gelişmesi olarak düştü... Kanada'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği bir soruşturmanın sonuçlarını ilk kez açıkladı. Başpiskoposluk, birçok papazın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

18.11.2019 10:37 - Son Güncelleme: 18.11.2019 10:41
Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

Kanada'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, ülke tarihinde ilk kez kilise tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma sonucunda, 1950 yılından bu yana 36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

GEÇMİŞTE KAÇ PAPAZIN CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU SORULDU

Soruşturma sonuçları, ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC'de yayınlanan The Fifth Estate isimli programda gündeme getirildi.

Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

Programda, ülke genelindeki 60 başpiskoposluk ve piskoposluğa başvurularak, geçmişte kaç papazın cinsel istismarda bulunduğu soruldu.

Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

36 PAPAZIN 29 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Programın son bölümünde, şu ana kadar sadece British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu tarafından bir soruşturma gerçekleştirildiği ve 36 papazın 1950 yılından bu yana, çocuk yaştaki 29 kişiye cinsel istismarda bulunduklarının saptandığı belirtildi.

Kanada'da akıllara durgunluk veren skandal! 36 papaz, 29 çocuğa...

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, papazların cinsel tacizine maruz kalan kurbanlardan hayatta olanlara çağrıda bulunarak, kendilerine başvurmalarını da istedi.

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