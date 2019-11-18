Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı
Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuş, çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Kayıp Malezya uçağından tam 5 yıl sonra haber var...
18.11.2019 09:36
- Son Güncelleme: 18.11.2019 09:36
Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.
227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.
Kayıp Malezya Uçağı NH370'in izini süren İngiliz amatör araştırmacı Ian Wilson, yaklaşık 3 yıl önce Google Haritalar'da Kamboçya civarında bir uçak tespit ettiğini söylemişti.
Ian Wilson'ın iddiasının aksine Google Haritalar'da görünen cismin, hareket halinde bir uçak olduğu anlaşılmıştı.
Aradan geçen 3 yılın ardından tekrar konuşan Ian Wilson, uçağın güncel Google Haritalar'da hala görünür olduğunu söyledi ve söz konusu cismin MH370 olabileceği ısrarını sürdürdü.