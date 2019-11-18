GaleriDünya

Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuş, çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Kayıp Malezya uçağından tam 5 yıl sonra haber var...

18.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:36
Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Kayıp Malezya Uçağı NH370'in izini süren İngiliz amatör araştırmacı Ian Wilson, yaklaşık 3 yıl önce Google Haritalar'da Kamboçya civarında bir uçak tespit ettiğini söylemişti.

Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Ian Wilson'ın iddiasının aksine Google Haritalar'da görünen cismin, hareket halinde bir uçak olduğu anlaşılmıştı.

Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Aradan geçen 3 yılın ardından tekrar konuşan Ian Wilson, uçağın güncel Google Haritalar'da hala görünür olduğunu söyledi ve söz konusu cismin MH370 olabileceği ısrarını sürdürdü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hong Kong yine karıştı! Polislere ateşli okla saldırıyorlar!
Hong Kong yine karıştı! Polislere ateşli okla saldırıyorlar!