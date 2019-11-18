Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuş, çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Kayıp Malezya uçağından tam 5 yıl sonra haber var...

18.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





