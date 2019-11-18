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ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Rus bayraklı askeri konvoy, Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.

18.11.2019 12:20 - Son Güncelleme: 18.11.2019 12:27
ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. AA'nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi.

ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Rusya, geçen hafta Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı
Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı.

ABD'nin boşalttığı Tişrin üssünde YPG/PKK flamasıyla devir teslim!

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

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