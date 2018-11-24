Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

Okul müdürünün oğluyla ilişkiye giren İngilizce öğretmeni, vahşice öldürüldü. 27 yaşındaki İngilizce öğretmeni, okul müdürünün oğluyla ilişkiye girdi. 19 yaşındaki erkek, otomobiliyle İngilizce öğretmenini nehrin üstündeki köprüye götürdü. Sevgilisinin başını otomobilin penceresine sıkıştırdı. Dmitry Rybalchenko, öğretmen Anastasia Khrolenko'yu boynuna ip bağlayarak boğdu. Ardından başını taşla ezdi. Rusya, güneydeki Razdolnaya Nehri üstündeki dehşetin şokunu yaşıyor. Katil erkek, otomobiliyle cesedin üzerinden defalarca geçti. Cinayete trafik kazası süsü vermek isteyen Rybalchenko, cesedi nehre attı.