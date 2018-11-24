Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

Okul müdürünün oğluyla ilişkiye giren İngilizce öğretmeni, vahşice öldürüldü.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 17:12:16 Güncelleme: 17:19:34
Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

27 yaşındaki İngilizce öğretmeni, okul müdürünün oğluyla ilişkiye girdi.

Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

19 yaşındaki erkek, otomobiliyle İngilizce öğretmenini nehrin üstündeki köprüye götürdü.

Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

Sevgilisinin başını otomobilin penceresine sıkıştırdı.

Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

Dmitry Rybalchenko, öğretmen Anastasia Khrolenko'yu boynuna ip bağlayarak boğdu.

Kan donduran olay! Köprüde aracın penceresine sıkıştırıp boğdu ve...

Ardından başını taşla ezdi.

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