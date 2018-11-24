Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
Yaklaşık 1 haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bügün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi. Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.
Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.
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Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemcilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.
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Polis, Champs-Elysees Caddesi'ndeki 9 göstericiyi ifade vermeleri için kelepçeleyerek karakola götürdü.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, öğlene kadar Paris'teki gösterilere 8 bin, ülke genelindeki gösterilere 23 bin kişinin katıldığını belirtti.
Bu arada, Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
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Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.
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Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti.
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