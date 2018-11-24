Şelalede vahşet ve tecavüz!

10 yıldır Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan ABD'li aile Hada Gorge'a gezmeye gidince dehşet yaşadı.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 12:44:54 Güncelleme: 12:53:14
Şelalede vahşet ve tecavüz!

ABD'li aile, 10 yıldır Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşıyordu.

Şelalede vahşet ve tecavüz!

Ryan Smith, eşi Lara Joy Smith ve çocukları, başkent Tiflis'in yaklaşık 80 kilometre uzağındaki Hada Gorge'a gezmeye gitti.

Şelalede vahşet ve tecavüz!

Ryan Smith, parktaki şelale çevresinde bir çobanla tartışmaya başladı.

Şelalede vahşet ve tecavüz!

Çoban, kendisine tüfeği taşırken dikkatli olmasını söyleyen 43 yaşındaki Ryan'ı şelale çevresinde vurdu.

Şelalede vahşet ve tecavüz!

Ardından çiftin çocuğu Caleb'i hedef aldı.

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