Şelalede vahşet ve tecavüz!

10 yıldır Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan ABD'li aile Hada Gorge'a gezmeye gidince dehşet yaşadı. ABD'li aile, 10 yıldır Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşıyordu. Ryan Smith, eşi Lara Joy Smith ve çocukları, başkent Tiflis'in yaklaşık 80 kilometre uzağındaki Hada Gorge'a gezmeye gitti. Ryan Smith, parktaki şelale çevresinde bir çobanla tartışmaya başladı. Çoban, kendisine tüfeği taşırken dikkatli olmasını söyleyen 43 yaşındaki Ryan'ı şelale çevresinde vurdu. Ardından çiftin çocuğu Caleb'i hedef aldı. 19 yaşıındaki çoban Malkhaz Kobauri, silahını olay yerinden kaçmaya çalışan Lora Joy Smith'e doğrulttu. Kadına tecavüz eden çoban, kurbanı silah zoruyla uçurumun kenarına getirdi.