Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

ABD eski başkanı Donald Trump 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris destekçileri ise adeta deliliğe vurdu.
KAMALACILAR "TRUMP DELİLİĞİ SENDROMUNA" YAKALANDI
Trump'ın zaferi, Demokratlarda büyük bir çöküşe yol açtı. Öyle ki "Trump Deliliği Sendromu" diye bir vaka ortaya çıktı.
TRUMP'A OY VEREN EŞLERİNİ ZEHİRLEME TAVSİYESİ
Kamala Harris destekçisi kadınlar, birbirlerine, Trump'a oy veren eşlerini zehirleme tavsiyesinde bulunuyor.