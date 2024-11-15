Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

ABD eski başkanı Donald Trump 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris destekçileri ise adeta deliliğe vurdu.

KAMALACILAR "TRUMP DELİLİĞİ SENDROMUNA" YAKALANDI

Trump'ın zaferi, Demokratlarda büyük bir çöküşe yol açtı. Öyle ki "Trump Deliliği Sendromu" diye bir vaka ortaya çıktı.