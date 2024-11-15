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Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

Donald Trump 5 Kasım'da kazandığı zaferin ardından Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Demokrat Kamala Harris'i destekleyen kadınlar Trump sendromuna yakalandı. Liberal kadınlar birbirlerine, Trump'a oy veren kocalarını zehirleme tavsiyesinde bulunuyor. Saçlarını kazıtıp sokaklara dökülen, TikTok'tan öfkeli paylaşımlar yapan kadınlar, Trump'ı destekleyen erkeklerle flörtü bırakmaları, evlilerse eşleri ile cinsel ilişkiden kaçınmaları ve hatta rahimlerini aldırmaları için çağrı yapıyor.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:55
Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

ABD eski başkanı Donald Trump 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris destekçileri ise adeta deliliğe vurdu.

Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

KAMALACILAR "TRUMP DELİLİĞİ SENDROMUNA" YAKALANDI

Trump'ın zaferi, Demokratlarda büyük bir çöküşe yol açtı. Öyle ki "Trump Deliliği Sendromu" diye bir vaka ortaya çıktı.

Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı

TRUMP'A OY VEREN EŞLERİNİ ZEHİRLEME TAVSİYESİ

Kamala Harris destekçisi kadınlar, birbirlerine, Trump'a oy veren eşlerini zehirleme tavsiyesinde bulunuyor.

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