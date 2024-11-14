İran nükleer silah mı üretiyor? Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken İran 'ın nükleer silah üreteceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETECEK Mİ?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.