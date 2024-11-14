PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

İran nükleer silah mı üretiyor? Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ederken "İran nükleer silah mı üretiyor?" sorusuna yanıt İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan geldi. Bölge savaşın eşiğindeyken "İran nükleer silah üretiyor" iddiası sonrası hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı olduğu araştırılmaya başlandı. Nükleer silah sahibi ülkeler, son beş yılda bu alanda yaklaşık 387 milyar dolar, sadece 2023'te ise 51,5 milyar dolarını ABD olmak üzere 91,4 milyar dolar harcama yaptı. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Hangi ülke nükleer silahlara ne kadar yatırım yaptı? İşte, ülke ülke nükleer savaş hazırlıkları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:03 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:23
İran nükleer silah mı üretiyor? Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın nükleer silah üreteceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İran nükleer silah mı üretiyor? Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Konuyla ilgili açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan geldi.

İran nükleer silah mı üretiyor? Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETECEK Mİ?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

SON DAKİKA