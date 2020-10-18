Büyük sır yıllar sonra ortaya çıktı! Google Earth'te gezerken....
Florida'daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu. Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti. Google Earth, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir bilgisayar yazılımıdır. Yazılım tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görülmesini sağlar.
ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı. Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırıan bir kişi gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark edince yıllardır süren gizemi çözdü. Google Earth, tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir bilgisayar yazılımıdır.
Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. BBC Türkçe'nin haberine göre; arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.
Güvenlik güçleri 28 Ağustos'ta arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.
"2007'DEN BERİ GÖRÜNÜYOR"
ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.
Polis, Moldt'un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.