Kaliforniya'daki yangınlar haftalardır kontrol altına alınamıyor! Yerleşim yerleri tehlike altında
Son dakika haberi... Dünyanın dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ediyor. Yangında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu. Alevler halkın yaşadığı bölgeleri tehdit ederken, Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada'nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi. Dixie yangını 12 gündür, Tamarack yangını 22 gündür söndürülmeye çalışılıyor. Oregon eyaletindeki Bootleg yangını da 20 gündür devam ediyor. "Süper Güç" ABD'nin günler süren yangınla mücadelesi, ülkemizde 6 gündür devam eden ve canla başla söndürme çalışmaları sürdürülen yangınlar üzerinden "başarısızlık" temaslı siyasi operasyon çekenlere de yanıt olmuş oldu.
02.08.2021 15:08
- Son Güncelleme: 02.08.2021 15:10
Eyaletin kuzeyindeki yangın etkisini arttırırken, batıdaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.
Şu ana kadar 67 ev, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 bin civarında ev tahliye edildi.
Küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, yangının yayılma hızını artırıyor.
Kaliforniya'nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 12 gündür, Tamarack yangını 22 gündür söndürülmeye çalışılıyor.