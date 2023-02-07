Kahramanmaraş depremi: Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı! Grönland’da bile hissedildi! İşte o harita

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremden 9 saat sonra 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde üç aylık OHAL ilan edilen deprem, tüm dünyada asrın felaketi olarak nitelendiriliyor.