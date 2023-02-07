Kahramanmaraş depremi: Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı! Grönland'da bile hissedildi! İşte o harita
"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki 2 depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremle ilgili uzmanların çalışmaları da sürüyor. Avrupa'dan ABD'ye kadar neredeyse dünyanın her yerine sismik dalgaların ulaştığı depremle ilgili çarpıcı bir harita ve video da paylaşıldı. Uzmanlar depremle ilgili önemli açıklamalarda da bulundu.
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremden 9 saat sonra 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde üç aylık OHAL ilan edilen deprem, tüm dünyada asrın felaketi olarak nitelendiriliyor.
Uzmanlar, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin Grönland'da hissedildiğini söyledi, depremin sismik dalgalarının ise Amerika'ya kadar ulaştığı belirtildi. Yaşanan depremler ile ilgili haritalar üzerinden önemli açıklamalar geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin Mısır, Lübnan ve Kıbrıs adasına kadar birçok noktada hissedildiği İtalya'da ise kısa süreli tsunami uyarısı veriliği aktarıldı.
Saatler sonra ikinci depremin meydana geldiği, bölgede 6.6'ya varan artçı depremlerin yaşandığı belirtildi. Yaşanan sarsıntılar ile ilgili Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırması, Grönland'da dahi sarsıntının hissedildiği açıklandı. Sismolog Tine Larsen "Türkiye'deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland'daki sismograflarda açıkça kaydedildi." dedi.
Dünyada yılda 7'yi aşan deprem sayısının 20'den az olduğunu açıklayan uzmanlar, yerin yüzeyindeki sarsıntının kaynağında aynı büyüklükteki bir sarsıntıdan daha şiddetli olacağını belirtti. Artçıların zayıf olmasına rağmen yüzeye yakın olmasından dolayı daha fazla hissedildiği anlatıldı.