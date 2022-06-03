Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 28 yaşındaki ortaokul öğretmeni Ivy Reneau erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdi. Öğretmen bunu yapma nedeni olarak ise öğrencisinin kendisinden hoşlandığına dair duyum aldığını bu nedenle çıplak fotoğraf ve videolarını gönderdiğini söyledi. Öğretmen fotoğraflarının öğrenciler arasında yayılmasının ardından yakayı ele verdi.
03.06.2022 16:27 - Son Güncelleme: 03.06.2022 16:27
Spor öğretmeni olarak çalışan 28 yaşındaki Ivy Reneau kadın bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrenmesi üzerine herkesi şaşırtacak bir adım attı.