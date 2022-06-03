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Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 28 yaşındaki ortaokul öğretmeni Ivy Reneau erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdi. Öğretmen bunu yapma nedeni olarak ise öğrencisinin kendisinden hoşlandığına dair duyum aldığını bu nedenle çıplak fotoğraf ve videolarını gönderdiğini söyledi. Öğretmen fotoğraflarının öğrenciler arasında yayılmasının ardından yakayı ele verdi.

03.06.2022 16:27 - Son Güncelleme: 03.06.2022 16:27
Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

Spor öğretmeni olarak çalışan 28 yaşındaki Ivy Reneau kadın bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrenmesi üzerine herkesi şaşırtacak bir adım attı.

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Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

16 yaşındaki öğrencisini etkilemek isteyen öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdi.

Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

Öğretmeninin gönderdiği fotoğraf ve videoları ismi açıklanmayan öğrenci ise arkadaşlarına gösterince gerçek ortaya çıktı.

Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

Öğretmenin fotoğraf ve videolarını okulda pek çok öğrencinin görmesi üzerine olaya dair soruşturma başlatıldı.

Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş

Öğrencisiyle aralarında herhangi bir fiziksel yakınlaşmanın olmadığından söz eden Reneau, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş
Kadın öğretmen erkek öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! Kendisinden hoşlandığını duymuş
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