DSÖ’den şoke eden maymun çiçeği açıklaması! Meğer maymun çiçeği yıllardır varmış! Maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Araştırmaya dahil olmayan ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde profesör ve evrimsel biyolog olan Michael Worobey, virüsün endemik olduğu yerlerde olduğu gibi bu salgının diğer ülkelerde de yerel olarak uzun süredir devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

İKİ FARKLI SALGININ HİKAYESİ

Worobey, "Söz konusu durum, maymun çiçeği virüsünün endemik olduğu sınırlı alanlardakileri korumada ve küresel olarak yayılmadan önce onu kaynağında kontrol etmede başarısız olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de bu yoksul ve zengin ülkelerde seyreden iki farklı salgının hikayesi. Dünyadaki tüm ülkeleri önemsemeyi başlamalı ve virüsün yayılımasını kontrol etmeliyiz" dedi.