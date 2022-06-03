DSÖ'den şoke eden maymun çiçeği açıklaması! Meğer maymun çiçeği yıllardır varmış! Maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler?
Dünya koronavirüsten sonra yeni bir salgınla karşı karşıya. 30 ülkede görülen maymun çiçeği küresel alarma sebep olurken DSÖ'den gelen son açıklama şok edici. DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, birçok ülkede maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkmasının, virüsün yıllardır sessizce yayıldığı anlamına geldiği ve pek çok ülkede henüz tespit edilmemiş çok sayıda vaka olabileceği anlamına geldiği konusunda uyardı.
Maymun çiçeği salgını, daha önce görülmediği ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Bu durum küresel sağlık yetkililerini yüksek alarma geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün endemik olmadığı onlarca ülkede 643'ten fazla maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıkladı.
Ghebreyesus,"Birçok ülkede aynı anda maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkması, bir süredir tespit edilmemiş bir bulaşma olabileceğini düşündürmektedir. Pek çok ülkede henüz tespit edilmemiş çok sayıda vaka olabilir" dedi.
"2017"DEN BU YANA İNSANDAN İNSANA SÜREKLİ BULAŞIYOR
Diğer taraftan, maymun çiçeği virüsü, Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde on yıllardır dolaşıyor. Bu hafta İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, maymun çiçeği virüsünün 'neredeyse 2017'den beri insandan insana sürekli bulaştığını gösterdi.
Bu araştırmada, genetik diziler, 2022'deki ilk maymun çiçeği vakalarının, 2017'den 2019'a kadar Singapur, İsrail, Nijerya ve Birleşik Krallık'ta vakalarla sonuçlanan bir salgından kaynaklandığını ortaya koydu.
Araştırmaya dahil olmayan ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde profesör ve evrimsel biyolog olan Michael Worobey, virüsün endemik olduğu yerlerde olduğu gibi bu salgının diğer ülkelerde de yerel olarak uzun süredir devam ettiğini gösterdiğini söyledi.
İKİ FARKLI SALGININ HİKAYESİ
Worobey, "Söz konusu durum, maymun çiçeği virüsünün endemik olduğu sınırlı alanlardakileri korumada ve küresel olarak yayılmadan önce onu kaynağında kontrol etmede başarısız olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de bu yoksul ve zengin ülkelerde seyreden iki farklı salgının hikayesi. Dünyadaki tüm ülkeleri önemsemeyi başlamalı ve virüsün yayılımasını kontrol etmeliyiz" dedi.