Ukrayna-Rusya savaşında 100 günde neler yaşandı? İşte savaşın 100 günlük bilançosu
Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı takip ediyor. Rusya'nın askerleri ile Ukrayna'ya girdiğini açıkladığı günden bu yana 100 gün geçti. Birçok sivil hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan savaşın bir diğer etkisi de küresel gıda tedariki krizi. İşte Rusya-Ukrayna savaşının 100 günlük bilançosu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın 24 Şubat'ta "askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100'üncü gününe girildi.
Ukrayna ordusu, birçok bölgede gösterdiği direnişle saldırıları püskürtmeyi başarırken, Rus birlikleri aylardır devam eden savaşta şu ana kadar Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin kontrolünü ele geçirdi.
RUSYA'YA GÖRE UKRAYNA'NIN KAYIPLARI
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre savaşın başından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 186 uçak, 129 helikopter, bin 87 insansız hava aracı, 328 hava savunma sistemi, 3 bin 386 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 462 çok namlulu roket atar, bin 760 top ve obüs ile 3 bin 376 adet özel askeri araç imha edildi.
UKRAYNA'YA GÖRE RUSYA'NIN KAYIPLARI
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Rus ordusunun kayıplarına dair yapılan açıklamada ise 30 bin 950 Rus askerin öldürüldüğü, bin 367 ana muharebe tankı, 3 bin 366 zırhlı araç, 661 topçu sistemi, 207 çok namlulu roketatar, 95 hava savunma sistemi, 210 savaş uçağı, 175 helikopter, 535 insansız hava aracı, 121 seyir füzesi, 51 özel ekipmanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
9 BİN 151 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) göre savaşın başladığı günden bu yana 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti.
Gerçek sayının daha yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sivil kayıpların çoğuna ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." denildi.
6,8 MİLYON KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ
Saldırılar nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken, Rus birliklerin Nisan ayında Kiev bölgesinden çekilerek doğu ve güneye rota çevirmesiyle yaklaşık 2.2 milyonu ülkesine döndü.
Şiddetli bombardımanlar ve hava saldırıları, ülke genelinde çok birçok kentte ağır hasara yol açtı.
BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonuna göre Rusya ordusunun saldırılarında yaklaşık 38 bin çok katlı bina yıkıldı ve yaklaşık 220 bin kişi evsiz kaldı.
Anaokullarından üniversitelere kadar yaklaşık bin 900 eğitim kurumunda hasar meydana gelirken, 180'i tamamen yıkıldı.
Ukraynalı yetkililere göre 50 demiryolu köprüsü, 500 fabrika ve yaklaşık 500 hastane de saldırılardan zarar gördü.
Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna'da hastanelere, ambulanslara ve sağlık çalışanlarına 296 saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.
DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ
Savaş tüm hızıyla devam ederken, iki ülkenin müzakere heyetleri ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin yolunun açılması için 1'i Türkiye'de olmak üzere 4 kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Ancak müzakereler, iki ülkenin sunduğu farklı gerekçelerde kesintiye uğradı.
GIDA TEDARİKİ KRİZİ
Küresel buğday ihracatında yüzde 30 pay sahibi olan Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması sonucu Ukrayna limanlarından dünya pazarına tahıl sevkiyatı yapılamaması, dünya genelinde gıda tedarikinde krize yol açtı.
Ukrayna limanlarında 20 milyon ton gıda yüklü gemilerin beklediği belirtilirken, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı limanların açılmaması durumunda "kıtlık ve kitlesel göç" konusunda uyarıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı konumunda.
TÜRKİYE DEVREDE
Gıda krizinin çözümüne yönelik görüşmeler ise devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'in mayınlardan temizlenerek güvenli koridor üzerinden tahıl sevkiyatı yapılması konusunu ele aldı.
Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya olumlu baktıklarını dile getirdi.