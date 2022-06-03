Ukrayna-Rusya savaşında 100 günde neler yaşandı? İşte savaşın 100 günlük bilançosu

UKRAYNA'YA GÖRE RUSYA'NIN KAYIPLARI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Rus ordusunun kayıplarına dair yapılan açıklamada ise 30 bin 950 Rus askerin öldürüldüğü, bin 367 ana muharebe tankı, 3 bin 366 zırhlı araç, 661 topçu sistemi, 207 çok namlulu roketatar, 95 hava savunma sistemi, 210 savaş uçağı, 175 helikopter, 535 insansız hava aracı, 121 seyir füzesi, 51 özel ekipmanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

9 BİN 151 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) göre savaşın başladığı günden bu yana 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti.

Gerçek sayının daha yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sivil kayıpların çoğuna ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." denildi.

6,8 MİLYON KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken, Rus birliklerin Nisan ayında Kiev bölgesinden çekilerek doğu ve güneye rota çevirmesiyle yaklaşık 2.2 milyonu ülkesine döndü.

Şiddetli bombardımanlar ve hava saldırıları, ülke genelinde çok birçok kentte ağır hasara yol açtı.