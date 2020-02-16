Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..
Meksika'da 25 yaşındaki genç bir kadının eşi tarafından vahşice katledilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir tabloid gazetesinin genç kadının cesedini manşete basması büyük tepki topladı. Sokaklarda başlayan protesto gösterileri giderek artıyor. Cinayeti itiraf eden Robledo, "yüzünden başlayıp ayaklarına kadar derisini yüzdüm ve iç organlarını çıkardım. Yakalanmamak için vücudunu parçalara ayırdım" ifadelerini kullandı.
16.02.2020 11:51
- Son Güncelleme: 16.02.2020 11:51
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