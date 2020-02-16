Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Katil kocanın yakalandığı sırada üzeri kan içerisinde yarı çıplak görüntüleri de yayınlandı. Katil koca Robledo, ilk ifadesinde uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve o gün fazla alkol içmesi nedeniyle Ingrid ile tartışmaya başladıklarını söyledi.