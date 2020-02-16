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Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Meksika'da 25 yaşındaki genç bir kadının eşi tarafından vahşice katledilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir tabloid gazetesinin genç kadının cesedini manşete basması büyük tepki topladı. Sokaklarda başlayan protesto gösterileri giderek artıyor. Cinayeti itiraf eden Robledo, "yüzünden başlayıp ayaklarına kadar derisini yüzdüm ve iç organlarını çıkardım. Yakalanmamak için vücudunu parçalara ayırdım" ifadelerini kullandı.

16.02.2020 11:51 - Son Güncelleme: 16.02.2020 11:51
Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Mexico City'den bir adam, 25 yaşındaki karısını öldürdü, derisini yüzdü ve bedeninin parçalarını drenaj borusuna atarken yakalandı.

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Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Vahşi cinayetin ortaya çıkmasının ardından cani adam suçunu itiraf etti.

25 yaşındaki Ingrid Escamilla Vargas 46 yaşındaki eşi Erik Francisco Robledo tarafından vahşice öldürüldü.

Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Mexico City belediye başkanı salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonu şehir merkezinin kuzeyindeki bir apartman dairesinde meydana gelen cinayetin failinin tutuklandığını, savcıların katilin en yüksek cezayı çekmesi için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Katil kocanın yakalandığı sırada üzeri kan içerisinde yarı çıplak görüntüleri de yayınlandı. Katil koca Robledo, ilk ifadesinde uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve o gün fazla alkol içmesi nedeniyle Ingrid ile tartışmaya başladıklarını söyledi.

Kadın cinayeti Meksika'yı ayağa kaldırdı! Ülke yangın yeri..

Cinayet halkı ve insan hakları gruplarını ayağa kaldırdı. Ülkedeki yerel bir tabloid gazetesinin Ingrid Escamilla Vargas'ın cinayet mahallindeki cesedinin fotoğrafını manşete basması ise büyük tepki topladı.

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