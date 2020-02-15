Haberler Galeri Dünya Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 1500'ü geçti. Salgın sadece Çin'de dünyanın pek çok ülkesinde görülüyor ve ne yazık ki hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyayı diken üstünde tutan koronavirüs salgını için anakara Çin'de önlemlerin dozu arttı.

15.02.2020 13:18 - Son Güncelleme: 15.02.2020 13:24
Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Bir günde 143 ölümün daha gerçekleştiği Çin'de, başkent Pekin'e gelen herkes karantinaya alınacak. 14 günlük karantinayı kabul etmeyenler cezalandırılacak.Dünyaya yayılan Covid-19 virüsü Afrika kıtasına da ulaştı, Mısır'da ilk vaka görüldü. Tayland'da ise hastalarla temas eden bir kadın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı.Japonya'da 11 gündür karantina altında tutulan yolcu gemisindeki ABD'liler, tahliye ediliyor. Amerikalı yolcular, kendi ülkelerinde de iki hafta karantinada tutulacak.

Can kaybının 1500'ü aştığı koronavirüs salgınında son bir günde 143 insan daha can verdi, toplam vaka sayısı 66 bin 492'yi buldu. Çinli yetkililer, 2 bin 641 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Salgının önünü alamayan ülke, eşi benzeri görülmemiş bir önleme daha başvuruyor. Başkent Pekin'e dışarıdan gelen herkes karantinaya alınacak.

Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Resmi medya, 14 gün boyunca karantina altında kalmayı kabul etmeyenlerin cezalandırılacağını bildiriyor.

Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Çin'in başkentine tatilden dönenler iki hafta ya evlerinden hiç dışarı çıkmayıp kendilerini karantina altında tutacak ya da karantina merkezlerinde kalacak.

Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Pekin'de 20 milyonu aşkın kişi yaşıyor ve milyonlarca insan Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmiş durumda.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi
Son dakika: Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi