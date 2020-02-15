Dünya diken üstünde Çin'i izliyor! Çin ise başkent Pekin'i tamamen kapatıyor

Bir günde 143 ölümün daha gerçekleştiği Çin'de, başkent Pekin'e gelen herkes karantinaya alınacak. 14 günlük karantinayı kabul etmeyenler cezalandırılacak.Dünyaya yayılan Covid-19 virüsü Afrika kıtasına da ulaştı, Mısır'da ilk vaka görüldü. Tayland'da ise hastalarla temas eden bir kadın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı.Japonya'da 11 gündür karantina altında tutulan yolcu gemisindeki ABD'liler, tahliye ediliyor. Amerikalı yolcular, kendi ülkelerinde de iki hafta karantinada tutulacak.

Can kaybının 1500'ü aştığı koronavirüs salgınında son bir günde 143 insan daha can verdi, toplam vaka sayısı 66 bin 492'yi buldu. Çinli yetkililer, 2 bin 641 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.