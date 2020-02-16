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Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayınladığı fotoğraflarla yine çok konuşuluyor. Dünya'nın uzaydan nasıl göründüğü herkes tarafından merak ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinden fotoğraflar yayınlayan NASA'nın en çok dikkat çeken fotoğrafı İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte NASA'nın paylaştığı o inanılmaz fotoğraflar...

16.02.2020 18:18 - Son Güncelleme: 16.02.2020 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





