Haberler Galeri Dünya Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayınladığı fotoğraflarla yine çok konuşuluyor. Dünya'nın uzaydan nasıl göründüğü herkes tarafından merak ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinden fotoğraflar yayınlayan NASA'nın en çok dikkat çeken fotoğrafı İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte NASA'nın paylaştığı o inanılmaz fotoğraflar...

16.02.2020 18:18 - Son Güncelleme: 16.02.2020 18:27
Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

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Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

Giza Piramitleri (Mısır)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler

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