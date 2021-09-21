Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Taliban Sözcüsü son dakika haberini duyurdu

Mücahid, "Eğer ülke dışında bloke edilen veya yardım sözü verilen paraların gecikmesi veya gelmemesi durumunda bir planınız var mı?" sorusunu ise "Devleti idare edebilmek için ihtiyacımız olan miktarı karşılamak için çabalarımız sürüyor. Ülke genelinde devletin gelirlerini toplamak için çalışıyoruz. Ticaret ve gümrük gelirlerinden elde edilebilecek önemli bir miktar var. Öncelikle bu paraları elde edebilirsek kısa süreli ihtiyacımız olanı karşılayabiliriz. Bu durum böyle devam etmeyecektir." şeklinde cevapladı.