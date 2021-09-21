Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Taliban Sözcüsü son dakika haberini duyurdu
Son dakika haberi... Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtlayan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanındaki teknik çalışmaların sonuna gelindiğini, kısa süre sonra uluslararası uçuşlara açılacağını belirtti.
Kabil havalimanında uluslararası uçuşların resmen ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu üzerine Mücahid, "Havaalanının faaliyete geçmesi için gerekli tüm işler yapıldı. İç hatlarda uçuşlar yapılıyor. Sadece uluslararası uçuşlar başlamadı. Bunun sebebi (ABD tarafından) merkezi radarın tahrip edilmesidir. Bu radarın tamir işinde sona gelindi. Tamiratın bitmesiyle uluslararası uçuşlar yakın bir zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.
Mücahid, "Eğer ülke dışında bloke edilen veya yardım sözü verilen paraların gecikmesi veya gelmemesi durumunda bir planınız var mı?" sorusunu ise "Devleti idare edebilmek için ihtiyacımız olan miktarı karşılamak için çabalarımız sürüyor. Ülke genelinde devletin gelirlerini toplamak için çalışıyoruz. Ticaret ve gümrük gelirlerinden elde edilebilecek önemli bir miktar var. Öncelikle bu paraları elde edebilirsek kısa süreli ihtiyacımız olanı karşılayabiliriz. Bu durum böyle devam etmeyecektir." şeklinde cevapladı.
"MİLLETİN MİLYONLARCA PARASINI ÇALDILAR"
Ülkedeki ekonomik krize ilişkin soru üzerine Mücahid, şunları söyledi:
"Ülkedeki ekonomik durumun farkındayız. Birincisi; bizden önceki yönetiminde bazı kişiler helikopterlerle milletin milyonlarca parasını çaldılar. İkincisi; bizim paralarımız dünya bankalarında dondurulmuştur. Üçüncü de yönetime geldiğimiz kısa süre içerisinde devletin gelirlerini toplayamadık. Bugünden sonra Ticaret Bakanı da görevine başlıyor. Bu durum devam etmeyecektir."
Mücahid, diğer ülkeler tarafından tanınmayla ilgili adımlar attıklarını dile getirerek, "Dünyanın bizi tanıması için hükümeti açıklama gibi üzerimize düşen işleri yaptık fakat dünyanın başka talepleri de var bunları diplomatik kanallarla çözmeye çalışıyoruz. Katar, İran, Pakistan ve diğer ülkeler tanıma için hükümete tavsiyelerde bulundular, ancak bu içişlerimize karışma boyutunda değildir." açıklamasında bulundu.
"DEAŞ, AFGANİSTAN'DA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"
DEAŞ terör örgütünün son günlerde düzenlediği saldırılara değinen Mücahid, "Yapılan saldırı, hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. DEAŞ'ın Afganistan'daki varlığı Irak'ta olduğu kadar güçlü değildir. DEAŞ, halk içinde yoktur. Sadece bazı kişiler zihniyet bakımından sempati beslemektedirler. Gelecekte bizim güçlerimiz bu örgüte hareket imkanı sağlamayacaktır." dedi.