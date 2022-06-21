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Jumbo Floating Restoran (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından "Jumbo Floating Restoran" (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı. Jumbo Floating Restoran daha önce Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı. Su alması sonucu yan yatmaya başlanan restoran kurtarılamadı.

21.06.2022 09:05 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:15
Jumbo Floating Restoran Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi’nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

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Jumbo Floating Restoran Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi’nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Jumbo Floating Restoran Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi’nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

Jumbo Floating Restoran Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi’nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.

Jumbo Floating Restoran Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi’nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı

Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.

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