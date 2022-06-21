Jumbo Floating Restoran (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı! Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından "Jumbo Floating Restoran" (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı. Jumbo Floating Restoran daha önce Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise gibi isimleri de ağırlamıştı. Su alması sonucu yan yatmaya başlanan restoran kurtarılamadı.
21.06.2022 09:05 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:15
Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.