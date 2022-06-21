Elon Musk’a şok! Oğlu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor!

BEŞ ÇOCUĞUNUN ANNESİYLE ÜNİVERSİTEDE TANIŞTI

Musk, ilk karısı Justine Wilson ile Kanada'nın Ontario kentindeki Queen's Üniversitesi'nde tanıştı. Justine Wilson, o günleri Marie Claire dergini için kaleme aldığı bir makalede dile getirmiş ve Musk'ın onu dondurma yemeye davet ettiğini anlatmıştı. Justine, "Daha sonra fikrini değiştirip çalışmak için evde kalmaya karar verdi, ama "ellerinden damlayan iki külah dondurmayla" geldi. Çift 2008 yılında Kanadalı yazarla evlendikten sonra Los Angeles'a taşındı. Justine Wilson, 2002'de Nevada'yı dünyaya getirdi ancak bebek, 10 gün sonra Ani Bebek Ölümü Sendromu'ndan hayatını kaybetti. Daha sonra ikiz oğulları, Xavier ve Griffin, ardından da bugün 16 yaşında olan üçüz çocukları Damian, Kai ve Saxon dünyaya geldi.