Elon Musk’a şok! Oğlu Xavier adını ve cinsiyetini değiştiriyor!
Son günlerde Twitter'ı satın alacağı konuşulan Elon Musk'ın oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek için mahkemeye dilekçe verdi. 18 yaşındaki Xavier, "Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, gündemden düşmüyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, son günlerde Twitter'ı satın almasıyla gündemdeydi. 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması sonrasında 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istediğini söyleyen Musk, iş hayatındaki başarısını özel hayatına yansıtamıyor.
BEŞ ÇOCUĞUNUN ANNESİYLE ÜNİVERSİTEDE TANIŞTI
Musk, ilk karısı Justine Wilson ile Kanada'nın Ontario kentindeki Queen's Üniversitesi'nde tanıştı. Justine Wilson, o günleri Marie Claire dergini için kaleme aldığı bir makalede dile getirmiş ve Musk'ın onu dondurma yemeye davet ettiğini anlatmıştı. Justine, "Daha sonra fikrini değiştirip çalışmak için evde kalmaya karar verdi, ama "ellerinden damlayan iki külah dondurmayla" geldi. Çift 2008 yılında Kanadalı yazarla evlendikten sonra Los Angeles'a taşındı. Justine Wilson, 2002'de Nevada'yı dünyaya getirdi ancak bebek, 10 gün sonra Ani Bebek Ölümü Sendromu'ndan hayatını kaybetti. Daha sonra ikiz oğulları, Xavier ve Griffin, ardından da bugün 16 yaşında olan üçüz çocukları Damian, Kai ve Saxon dünyaya geldi.
"ÇOCUKLARIM HAYATIMIN AŞKI" DEMİŞTİ
Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson, beş çocuklarının ortak velayetini paylaşıyor ancak çocuklar babalarının aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Musk, 2010 yılında verdiği bir diğer röportajda, çocuklarına "hayatımın aşkı" yakıştırmasını yapmıştı. Çift 2008'de yollarını ayırma kararı aldı. Boşandıktan sonra, teknoloji devinin aşk hayatından aktris Talulah Riley, olaylı boşanma davasıyla gündemden düşmeyen Amber Heard ve Kanadalı müzisyen Grimes gibi isimler geçti.
CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Teknoloji devi Musk, şimdiyse oğlunun şoke edici kararıyla gündemde. Elon Musk'ın 18 yaşındaki oğlu, yasal olarak cinsiyet değiştirmek üzere mahkemeye başvurarak, "Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve hiçbir şekilde onunla ilişki kurmak istemiyorum" dedi.