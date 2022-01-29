Biden askerlerini gönderiyor! Rusya hamle yaptı AB "karşılık verilecek" dedi! Bölgede tansiyon yükseliyor

AB: RUSYA, AVRUPALI BAZI YETKİLİLERE GİRİŞ YASAĞI GETİRDİ, KARŞILIK VERİLECEK

Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini duyurdu.