Biden askerlerini gönderiyor! Rusya hamle yaptı AB "karşılık verilecek" dedi! Bölgede tansiyon yükseliyor
Ukrayna-Rusya krizi küresel siyasetin en sıcak gündem maddesi olmuş durumda. Bölgede askeri hareketlilik her geçen gün artarken taraflardan peş peşe gerilimi yükselten ve endişe yaratan açıklamalar geliyor. Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini açıkladı. Öte yandan ABD, BMGK'de Rusya'dan Ukrayna sınırına neden askeri yığınak yaptığını açıklaması isteyecek. İşte bölgeden sıcak gelişmeler ve dünyanın konuştuğu son dakika haberi.
29.01.2022 10:06
- Son Güncelleme: 29.01.2022 10:06
Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.
AB: RUSYA, AVRUPALI BAZI YETKİLİLERE GİRİŞ YASAĞI GETİRDİ, KARŞILIK VERİLECEK
Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB kurumlarından ve üye ülkelerden "bilinmeyen sayıdaki" yetkiliye Rusya tarafından seyahat kısıtlaması getirildiği bildirildi.