İngiliz halkı, 99 yaşında ölen İngiltere Prensi Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanıyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında yaşamını yitirimesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'ndaki bayrak yarıya indirildi. 10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğan Prens Philip'in ölümüyle ilgili detaylar...
09.04.2021 21:59
- Son Güncelleme: 09.04.2021 22:09
Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülke yas tutuyor
Buckingham Sarayı'nın kapısına çiçek bırakan İngilizler, burada asılı olan "vefat ilanının" fotoğrafını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Çocuklarıyla Buckingham Sarayı'nın önüne gelen Raphael Carter Eagleton AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kraliyet ailesini sevenler için çok üzücü bir gün. Kraliçe ile Prens 70 yılın üzerinde oldukça uzun bir evlilik yaşadı. Hepimiz bugün Kraliçe ve onun ailesiyleyiz." şeklinde konuştu.
Anma için orada bulunanlardan biri de Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşinin kaybıyla yıkılacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson paylaştığı taziye mesajında, Prens Philip'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendiğini, Prens'in hayatı boyunca çok sayıda genç insana ilham verdiğini belirtti.