İngiliz halkı, 99 yaşında ölen İngiltere Prensi Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanıyor

Çocuklarıyla Buckingham Sarayı'nın önüne gelen Raphael Carter Eagleton AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kraliyet ailesini sevenler için çok üzücü bir gün. Kraliçe ile Prens 70 yılın üzerinde oldukça uzun bir evlilik yaşadı. Hepimiz bugün Kraliçe ve onun ailesiyleyiz." şeklinde konuştu.