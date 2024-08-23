Sicilya'da lüks yat faciası! İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı | Dikkat çeken 30 milyon sterlin detayı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili akıllardaki soru işaretleri devam ederken, kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye ulaştı. Öte yandan Mike Lynch'e ait tekne ile ilgili 30 milyon sterlin detayı büyük dikkat çekti.
İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta lüks yatın fırtınada batmasının ardından kaybolan son kişinin cansız bedeninin de bulunmasıyla ölü sayısı 7'ye ulaştı.
SON CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDI
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, fırtınada batan "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişi için pazartesiden bu yana süren çalışmalar, bugün son kayıp kişinin naaşının çıkarılmasıyla tamamlandı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ve dalgıçlar ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucu çarşamba günü 4 kişiyi, dün İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in cesedini ve bugün de 18 yaşındaki kızı Hannah olduğu düşünülen 6. kayıp kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenaze, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.