Sicilya'da lüks yat faciası! İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı | Dikkat çeken 30 milyon sterlin detayı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili akıllardaki soru işaretleri devam ederken, kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye ulaştı. Öte yandan Mike Lynch'e ait tekne ile ilgili 30 milyon sterlin detayı büyük dikkat çekti.