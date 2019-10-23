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Bilim insanları şoke oldu! 4000 yıl sonra ortaya çıktı ve sonrasında...

Bilim insanları şoke oldu! 4000 yıl sonra ortaya çıktı ve sonrasında... Tarihte eski toplumlara baktığımızda, çoğu medeniyetin kendine ait bir cenaze tarzı vardır. Bunlardan bir tanesi ise mumyalama teknikleridir. Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. 4 bin yıllık mumyalarla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılırken, bilim insanları şaştı kaldı. Mumya, çeşitli işlemler uygulamak suretiyle çürümesi önlenerek bozulmadan kalması sağlanan cesettir. Mumyalama geleneği çok tanrılı dinlerden kalmadır. İlk örnekler Antik Mısır'da MÖ 15. yüzyılda bulundu.

23.10.2019 09:28 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:28
4000 yıl sonra ortaya çıktı... Bilim insanları şoke oldu!

MUMYALAMA NEDİR?

Tarihte eski toplumlara baktığımızda, çoğu medeniyetin kendine ait bir cenaze tarzı vardır. Bunlardan günümüzde en bilineni ve eskiden birçok medeniyetin uyguladığı yöntem mumyalama geleneğidir. Bu yöntemin kökü Antik Mısır medeniyetinin dini inancı doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Mısırlı halk, bedenin öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanmaktadır ve vücutlarını korumak için mumyalama yöntemini ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca, Mısır'da sadece insanlar değil hayvanlar da mumyalanma işlemine tabi tutulmuştur. Hatta bazı müzelerde bu mumyalar sergilenmektedir.

4000 yıl sonra ortaya çıktı... Bilim insanları şoke oldu!

Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur.

4000 yıl sonra ortaya çıktı... Bilim insanları şoke oldu!

American Heart Journal'da Güney Amerika ve Mısır'da ortaya çıkan mumyalarla ilgili yeni bulgular yayımlandı.

4000 yıl sonra ortaya çıktı... Bilim insanları şoke oldu!

Bilim insanları, 4 bin yıllık mumyalarda kalp rahatsızlıkları belirtilerini keşfetti.

4000 yıl sonra ortaya çıktı... Bilim insanları şoke oldu!

Yeni araştırmada, modern zamanın sağlıksız diyetleriyle ilişkili olan hastalığın antik çağda daha yaygın olduğu tespit edildi.

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