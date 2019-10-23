Bilim insanları şoke oldu! 4000 yıl sonra ortaya çıktı ve sonrasında...
Bilim insanları şoke oldu! 4000 yıl sonra ortaya çıktı ve sonrasında... Tarihte eski toplumlara baktığımızda, çoğu medeniyetin kendine ait bir cenaze tarzı vardır. Bunlardan bir tanesi ise mumyalama teknikleridir. Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. 4 bin yıllık mumyalarla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılırken, bilim insanları şaştı kaldı. Mumya, çeşitli işlemler uygulamak suretiyle çürümesi önlenerek bozulmadan kalması sağlanan cesettir. Mumyalama geleneği çok tanrılı dinlerden kalmadır. İlk örnekler Antik Mısır'da MÖ 15. yüzyılda bulundu.
MUMYALAMA NEDİR?
Tarihte eski toplumlara baktığımızda, çoğu medeniyetin kendine ait bir cenaze tarzı vardır. Bunlardan günümüzde en bilineni ve eskiden birçok medeniyetin uyguladığı yöntem mumyalama geleneğidir. Bu yöntemin kökü Antik Mısır medeniyetinin dini inancı doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Mısırlı halk, bedenin öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanmaktadır ve vücutlarını korumak için mumyalama yöntemini ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca, Mısır'da sadece insanlar değil hayvanlar da mumyalanma işlemine tabi tutulmuştur. Hatta bazı müzelerde bu mumyalar sergilenmektedir.