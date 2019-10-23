Bilim insanları şoke oldu! 4000 yıl sonra ortaya çıktı ve sonrasında...

MUMYALAMA NEDİR?

Tarihte eski toplumlara baktığımızda, çoğu medeniyetin kendine ait bir cenaze tarzı vardır. Bunlardan günümüzde en bilineni ve eskiden birçok medeniyetin uyguladığı yöntem mumyalama geleneğidir. Bu yöntemin kökü Antik Mısır medeniyetinin dini inancı doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Mısırlı halk, bedenin öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanmaktadır ve vücutlarını korumak için mumyalama yöntemini ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca, Mısır'da sadece insanlar değil hayvanlar da mumyalanma işlemine tabi tutulmuştur. Hatta bazı müzelerde bu mumyalar sergilenmektedir.