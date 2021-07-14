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SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

Son dakika haberleri... Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında şiddet olayları ve yağma patlak verdi. Çıkan olaylarda şu ana kadar 72 kişi hayatını kaybetti. ATM'ler ve mağazalar yağmalandı. Mağaza sahipleri kendilerini ve dükkanlarını korumak için halka ateş açmaya başladı. Ordu devreye girdi. İşte Güney Afrika'da yaşanan kaosun detayları...

14.07.2021 11:05 - Son Güncelleme: 14.07.2021 11:05
SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

Güney Afrika kaos içinde... Hastanelerin ateşe verilmesi, dükkan sahiplerinin yağmacı çetelerine ateş açmasıyla birlikte ülke çapında çıkan ayaklanmalarda en az 72 kişi öldü. Başkan Zuma'nın hapis cezasına çarptırılmasının ardından bir alışveriş merkezinde çıkan izdihamda ise 10 kişi yaşamını yitirdi.

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SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

Salı gecesi sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Durban'daki Lenmed Hastanesi'ni alevler içinde gösterirken, diğer videolarda esnafın yağmacı kalabalığına ateş açtığı görülüyor.

SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

10 KİŞİ EZİLEREK ÖLDÜ
Güney Afrika'nın en büyük kenti olan Johannesburg'un Soweto ilçesinde ise yağmalanan bir alışveriş merkezinde çıkan izdihamda 10 kişi ayaklar altında çiğnenerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

KwaZulu-Natal ve Guateng eyaletlerini merkez alan ayaklanmalar, geçen hafta başladı ve 79 yaşındaki Zuma'nın yolsuzluk soruşturmasıyla işbirliği yapmadığı için hapse atılmasının ardından hafta sonu boyunca giderek daha da şiddetli bir hal aldı.

SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

Salı günü ayrıca bir radyo istasyonunun arandığı ve bazı koronavirüs aşı merkezlerinin kapatılmaya zorlandığı ortaya çıktı. Bu korkunç gelişmeler nedeniyle, ülkede acilen ihtiyaç duyulan aşıların uygulanması kesintiye uğratıldı.