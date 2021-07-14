SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı
Son dakika haberleri... Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında şiddet olayları ve yağma patlak verdi. Çıkan olaylarda şu ana kadar 72 kişi hayatını kaybetti. ATM'ler ve mağazalar yağmalandı. Mağaza sahipleri kendilerini ve dükkanlarını korumak için halka ateş açmaya başladı. Ordu devreye girdi. İşte Güney Afrika'da yaşanan kaosun detayları...
14.07.2021 11:05
- Son Güncelleme: 14.07.2021 11:05
Güney Afrika kaos içinde... Hastanelerin ateşe verilmesi, dükkan sahiplerinin yağmacı çetelerine ateş açmasıyla birlikte ülke çapında çıkan ayaklanmalarda en az 72 kişi öldü. Başkan Zuma'nın hapis cezasına çarptırılmasının ardından bir alışveriş merkezinde çıkan izdihamda ise 10 kişi yaşamını yitirdi.