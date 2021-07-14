SON DAKİKA: Güney Afrika yangın yeri! Ölü sayısı 100'e dayandı! ATM'ler ve mağazalar yağmalandı

KwaZulu-Natal ve Guateng eyaletlerini merkez alan ayaklanmalar, geçen hafta başladı ve 79 yaşındaki Zuma'nın yolsuzluk soruşturmasıyla işbirliği yapmadığı için hapse atılmasının ardından hafta sonu boyunca giderek daha da şiddetli bir hal aldı.