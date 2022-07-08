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Haberler Dünya Japonya şokta! Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Japonya şokta! Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Dünya Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesini konuşuyor. Shinzo Abe ülkenin batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Hastaneden gelen ilk açıklamada ise kurşunun Abe'nin kalbine isabet ettiği ve kan nakli gibi çabaların sonuçsuz kaldığı söylendi. Japon halkı büyük bir şokta olurken Abe'nin öldürüldüğü yerde kimileri dua etti.

08.07.2022 18:09 - Son Güncelleme: 08.07.2022 18:24
Japonya şokta! Eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

67 yaşındaki Shinzo Abe, Bugün Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, saat 11.30 sularında göğsünden vuruldu.

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Japonya şokta! Eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Hastaneye kaldırılan Abe'nin az önce hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya şokta! Eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Saldırganın eski bir asker olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı.

Japonya şokta! Eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Japon televizyonu NHK tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan 2005 yılında Japon deniz kuvvetlerinden ayrılmış.

Japonya şokta! Eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler

Abe'nin ölümüyle birlikte Japonya yasa boğuldu. Eski başbakanın hayatını kaybettiği yere çiçekler bırakan Japonlar üzüntülerini ve bağ sağlığı dileklerini dua ederek gösterdi.

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