Japonya şokta! Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Vurulduğu yerde dua ettiler
Dünya Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesini konuşuyor. Shinzo Abe ülkenin batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Hastaneden gelen ilk açıklamada ise kurşunun Abe'nin kalbine isabet ettiği ve kan nakli gibi çabaların sonuçsuz kaldığı söylendi. Japon halkı büyük bir şokta olurken Abe'nin öldürüldüğü yerde kimileri dua etti.
08.07.2022 18:09 - Son Güncelleme: 08.07.2022 18:24
67 yaşındaki Shinzo Abe, Bugün Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, saat 11.30 sularında göğsünden vuruldu.