Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

ABE ŞINZO'YU VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.