Vav TV İzle
Haberler Dünya Abe Şinzo'ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Abe Şinzo'ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Abe Şinzo'ya yönelik suikastte şok bir detay ortaya çıktı. Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo hayatını kaybetti. Şinzo'yu öldüren saldırgan yakalanırken suikast silahı şaşkına çevirdi. Shinzo Abe'yi vuran el yapımı silahın tahta parçasına bantlanmış iki boru parçasından yapıldığı ortaya çıktı.

08.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:10
Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Abe Şinzo'ya yönelik suikastte şok bir detay ortaya çıktı. Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo hayatını kaybetti. Şinzo'yu öldüren saldırgan yakalanırken suikast silahı şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Abe Şinzo, Japonya'nın Nara kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.

Abe Şinzo’ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı

ABE ŞINZO'YU VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

SON DAKİKA