Abe Şinzo'ya saldırıda şok detay! Suikast silahı tahtaya sarılmış 2 boru çıktı
Abe Şinzo'ya yönelik suikastte şok bir detay ortaya çıktı. Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo hayatını kaybetti. Şinzo'yu öldüren saldırgan yakalanırken suikast silahı şaşkına çevirdi. Shinzo Abe'yi vuran el yapımı silahın tahta parçasına bantlanmış iki boru parçasından yapıldığı ortaya çıktı.
08.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:10
Abe Şinzo'ya yönelik suikastte şok bir detay ortaya çıktı. Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo hayatını kaybetti. Şinzo'yu öldüren saldırgan yakalanırken suikast silahı şaşkına çevirdi.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.
ABE ŞINZO'YU VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.