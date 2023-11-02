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Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattı.İsrail ordusu da o tarihten bu yana onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artarken, Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde bugünlerde başta Filistin olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu. Peki, Ebu Ubeyde kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:39 Güncelleme 02 Kasım 2023, 17:07
Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir? 1

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile sözde itibarını kaybeden İsrail, günlerdir Filistinlilere bomba yağdırıyor.

Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir? 2

Gazze'de soykırıma imza atan İsrail sivilleri Gazze'den ayrılıp güneye gitmeye zorlarken güvenli bölge ilan ettiği alanlarda da Filistinlilere saldırıyor.

Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir? 3

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.

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