Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattı.İsrail ordusu da o tarihten bu yana onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artarken, Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde bugünlerde başta Filistin olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu. Peki, Ebu Ubeyde kimdir? İşte detaylar...