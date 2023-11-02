Dünya onun peşinde! İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattı.İsrail ordusu da o tarihten bu yana onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artarken, Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde bugünlerde başta Filistin olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu. Peki, Ebu Ubeyde kimdir? İşte detaylar...
Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile sözde itibarını kaybeden İsrail, günlerdir Filistinlilere bomba yağdırıyor.
Gazze'de soykırıma imza atan İsrail sivilleri Gazze'den ayrılıp güneye gitmeye zorlarken güvenli bölge ilan ettiği alanlarda da Filistinlilere saldırıyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.