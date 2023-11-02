Londra'da Gazze eylemi! Katil İsrail'in savaş uçaklarına silah veren Leonardo'nun merkezi kan kırmızısına boyandı

Katil İsrail Gazze'de 27 gündür yüzbinlerce kişinin başına bomba yağdırıyor. Kadın-çocuk dinlemeden binlerce kişinin hayatını kaybettiği katliama destek veren bazı ülkelerin yanında şirketler de bulunuyor. Bunlardan biri de İsrail'in savaş uçaklarına silah tedarik eden Leonardo'nun Londra'daki merkezi önünde destek eylemi düzenlendi.