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Londra'da Gazze eylemi! Katil İsrail'in savaş uçaklarına silah veren Leonardo'nun merkezi kan kırmızısına boyandı

Katil İsrail Gazze'de 27 gündür yüzbinlerce kişinin başına bomba yağdırıyor. Kadın-çocuk dinlemeden binlerce kişinin hayatını kaybettiği katliama destek veren bazı ülkelerin yanında şirketler de bulunuyor. Bunlardan biri de İsrail'in savaş uçaklarına silah tedarik eden Leonardo'nun Londra'daki merkezi önünde destek eylemi düzenlendi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:41 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:43
Londra’da Gazze eylemi! Katil İsrail’in savaş uçaklarına silah veren Leonardo’nun merkezi kan kırmızısına boyandı 1

İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Londra'daki merkez binasının girişine kırmızı boya atarak protesto düzenledi.

Londra’da Gazze eylemi! Katil İsrail’in savaş uçaklarına silah veren Leonardo’nun merkezi kan kırmızısına boyandı 2

Palestine Action isimli grup, X'ten yaptıkları açıklamada, eylemi Balfour Deklarasyonu'nun 106. yılı nedeniyle gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Londra’da Gazze eylemi! Katil İsrail’in savaş uçaklarına silah veren Leonardo’nun merkezi kan kırmızısına boyandı 3

Paylaşımda, "Hükümetimiz soykırım işbirlikçisi" ifadeleri kullanılırken, Leonardo'nun Filistinlilere saldırılar düzenleyen "İsrail ordusunu donattığı" kaydedildi.

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