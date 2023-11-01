New York Times'tan bomba iddia: İsrail istihbaratı Aksa Tufanı Operasyonu'nu biliyordu! Netanyahu Gazze'ye girmek için Hamas'ın operasyonunu bahane etti!

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen katliam yapıyor. Sistematik soykırımda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu binlerce kişi hayatını kaybederken İsrail kanadı saldırıyı meşrulaştırma çabalarına giriyor. İsrail'de 43 haham Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni vurabileceği konusunda fetva verdi. Öte yandan New York Times'ta yer alan habere göre İsrail hükümeti istihbaratı Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu biliyordu ancak Gazze'ye girmek için bir bahane olarak kullandı. İşte detaylar...
İsrail, 25 gündür Gazze'de hastane-cami demeden bombalıyor.
Saldırılarda bugüne kadar 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinli şehit oldu. 22 bin 219 kişi ise yaralandı.
Resmen soykırım yapan İsrail, bir yandan da saldırıları meşrulaştırma çabasına girdi.
HAHAMLARDAN FETVA
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi.
Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.
Mesajda, sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilerek, hastanenin bombalanması durumunda sorumluluğun "bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu" öne sürüldü.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, "Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulunmuştu.
Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." demişti.