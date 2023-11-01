New York Times'tan bomba iddia: İsrail istihbaratı Aksa Tufanı Operasyonu'nu biliyordu! Netanyahu Gazze'ye girmek için Hamas'ın operasyonunu bahane etti!

1 İsrail, 25 gündür Gazze'de hastane-cami demeden bombalıyor. Saldırılarda bugüne kadar 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinli şehit oldu. 22 bin 219 kişi ise yaralandı. Resmen soykırım yapan İsrail, bir yandan da saldırıları meşrulaştırma çabasına girdi.

2 HAHAMLARDAN FETVA

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi. Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.