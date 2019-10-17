Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump yine bir skandala imza attı. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi. Ancak Ivanka Trump, yazısında yaptığı hata ile rezil oldu. 37 yaşındaki Trump, Eyül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda giydiği kıyafetle de adından bahsettirmişti.

17.10.2019 14:32 - Son Güncelleme: 17.10.2019 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





