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Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump yine bir skandala imza attı. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi. Ancak Ivanka Trump, yazısında yaptığı hata ile rezil oldu. 37 yaşındaki Trump, Eyül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda giydiği kıyafetle de adından bahsettirmişti.

17.10.2019 14:32 - Son Güncelleme: 17.10.2019 14:42
Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

Dünya, ABD lideri Donald Trump'ın büyük kızı ve kıdemli danışmanı Ivanka Trump'ın mesajını konuşuyor. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi.

Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

Instagram hesabından mesaj paylaşan Ivanka'nın yaptığı hayati hata, takipçiler tarafından anında fark edildi.

Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

ABD Başkanı'nın danışmanı, tebrik mesajında 'Nobel Barış Ödülü' yerine 'Noble (Asil) Barış Ödülü' yazdı.

Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

Bir kullanıcı "Başbakan Ahmed'i 'Noble' barış ödülü için tebrik etti. Tüm Trumplar süzme salak mısınız?" diye yazdı.

Ivanka Trump'tan bir skandal daha! Yine kendini rezil etti

Bir başkası ise, "Ivanka kendisini takip etmeyen 'Noble' barış ödülü kazananını tebrik etti" mesajını yazarak alay etti.

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