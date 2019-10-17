Duvarları süslüyor! ABD Kongre binasında o padişahın resmi var!

Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Amerikan Kongre Merkezi'nin duvarlarını süslüyor.

Tarihte kanun koyucu olarak nam salmış 23 büyük ismin arasında yer alan Kanuni, Amerika'daki tek Türk padişahı.

Kanuni Sultan Süleyman'dan, "Osmanlı İmparatoru Süleyman (1494- 1556) sivil ve askeri kanunları düzenledi; karışıklık içindeki bölgeleri birleştirip bir imparatorluğa dönüştürdü" diye bahsediliyor. Kısaca Amerikan Kongre Binası olarak anılan, aslında Washington'da bir kampüs içindeki çok sayıdaki binadan oluşan Capitol'ün tanıtım broşüründe kabartma heykellere ilişkin olarak şöyle deniliyor: