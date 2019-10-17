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Duvarları süslüyor! ABD Kongre binasında o padişahın resmi var!

Duvarları süslüyor! ABD Kongre binasında o padişahın resmi var! Osmanlı padişahlarının ve eski Türk hükümdarları Mete Han ile Atilla'ın hayranlık uyandıran özellikleri gün yüzüne çıktı. ABD meclisinde bir tek Osmanlı Padişahı'nın fotoğrafı olduğunu biliyor muydunuz? Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Amerikan Kongre Merkezi'nin duvarlarını süslüyor. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Amerikan Kongre Merkezi'nin duvarlarını süslüyor. İşte Osmanlı Padişahları ve Türk hükümdarlarının bilinmeyen özellikleri...

17.10.2019 13:12 - Son Güncelleme: 17.10.2019 13:12
ABD meclisinde bir tek o padişahın resmi var! Duvarları süslüyor

Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Amerikan Kongre Merkezi'nin duvarlarını süslüyor.

Tarihte kanun koyucu olarak nam salmış 23 büyük ismin arasında yer alan Kanuni, Amerika'daki tek Türk padişahı.
Kanuni Sultan Süleyman'dan, "Osmanlı İmparatoru Süleyman (1494- 1556) sivil ve askeri kanunları düzenledi; karışıklık içindeki bölgeleri birleştirip bir imparatorluğa dönüştürdü" diye bahsediliyor. Kısaca Amerikan Kongre Binası olarak anılan, aslında Washington'da bir kampüs içindeki çok sayıdaki binadan oluşan Capitol'ün tanıtım broşüründe kabartma heykellere ilişkin olarak şöyle deniliyor:

ABD meclisinde bir tek o padişahın resmi var! Duvarları süslüyor

"Temsilciler Meclisi'nin balkonunun kapılarının üzerindeki 23 mermer kabartma portre, çalışmaları Amerikan hukukunun temeline dayanan ilkelerin oluşması ile ilintili tarihi şahsiyetleri resmetmektedir. Salon 1949-1950 yılları arası düzenlenirken yerleştirilmişlerdir..

ABD meclisinde bir tek o padişahın resmi var! Duvarları süslüyor

Osmanlı padişahlarının bilinmeyenleri ve eski Türk hükümdarları Mete Han ve Atilla'ın hayranlık uyandıran özellikleri...

ABD meclisinde bir tek o padişahın resmi var! Duvarları süslüyor
ABD meclisinde bir tek o padişahın resmi var! Duvarları süslüyor
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