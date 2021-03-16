İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!
Doğu Akdeniz'de başarılı faaliyetler yürüten Türkiye'nin, TCG Anadolu Savaş Gemisi'ni İHA/SİHA'larla donatmaya yönelik projesi dünyada geniş yankı buldu. Konuyu manşetlerine taşıyan İtalyan basını İtalya donanmasının buna benzer projeyi 'Trieste' adlı savaş gemisinde uygulaması gerektiği önerisinde bulundu.
16.03.2021 11:29
- Son Güncelleme: 16.03.2021 11:29
"TÜRKİYE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PLATFORM OLUŞTURACAK"
İsmail Demir'in sözlerine yer veren İtalyan basını, dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu ve Türkiye'nin de bunların arasına ekleneceğini belirterek "Türkiye' amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek" ifadesini kullandı.
"BENZER BİR SİSTEMİ BİZ DE TRİESTE'YE UYGULAMALIYIZ"
Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.