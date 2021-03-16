İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

"BENZER BİR SİSTEMİ BİZ DE TRİESTE'YE UYGULAMALIYIZ"

Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.