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İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

Doğu Akdeniz'de başarılı faaliyetler yürüten Türkiye'nin, TCG Anadolu Savaş Gemisi'ni İHA/SİHA'larla donatmaya yönelik projesi dünyada geniş yankı buldu. Konuyu manşetlerine taşıyan İtalyan basını İtalya donanmasının buna benzer projeyi 'Trieste' adlı savaş gemisinde uygulaması gerektiği önerisinde bulundu.

16.03.2021 11:29 - Son Güncelleme: 16.03.2021 11:29
İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TCG Anadolu Savaş Gemisi'nin İHA/SİHA'larla donatılacağına yönelik açıklaması Avrupa'da yankı uyandırmayı sürdürüyor.

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İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

"TÜRKİYE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PLATFORM OLUŞTURACAK"
İsmail Demir'in sözlerine yer veren İtalyan basını, dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu ve Türkiye'nin de bunların arasına ekleneceğini belirterek "Türkiye' amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek" ifadesini kullandı.

İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

"BENZER BİR SİSTEMİ BİZ DE TRİESTE'YE UYGULAMALIYIZ"
Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.

İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

Geçtiğimiz haftalarda Yunan basınında yer alan haberlerde, SİHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak "Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadesine yer verilmişti.

İtalyan'lar savaş gemisinin SİHA platformuna dönüştürülmesini kıskandı: Biz de yapmalıyız!

AB DE SİHA'LARI KISKANMIŞTI!
AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı 'Sivil Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı' başlılık çalışmasını yayımladı.