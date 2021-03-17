Hem çalış hem de bütün gün gez! Gençler akın etti! Ayda 44 bin lira kazanma fırsatı!
Pandemi, dünyada pek çok sektörü etkilediği gibi eğitim sektöründe de farklılıklar yarattı. G7 ülkelerinde yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 65'i pandemi sebebiyle kendilerinin ve çocuklarının eğitimi mevzusunda oldukça evhamlı. Hal böyle olunca yurtdışı eğitim seçeneklerine de alaka giderek fazlalaşıyor. Özellikle okurken çalışma ve para kazanma fırsatı sunan programlar revaçta. İş başvurusuna başlamadan önce, planladığınız ülke konusunda bir saha araştırması yapın. Gitmek istediğiniz ülkede, hangi sektör ve bölgelerde personel eksikliği yaşandığına dair bilgi toplayın. Örneğin, günümüzde birçok ülkede faaliyet gösteren teknoloji firmaları bilgisayar yazılımcısı arayışı içerisinde.
Pandemi, yurtdışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Ancak aşılama ve normale dönüşle birlikte özellikle ABD ve Kanada'daki okullar kayıt almaya başladı. Birikmiş taleple bu ülkelerdeki okurken para kazandıran programlara yoğun ilgi oluştu. Eğitim vizesinde ise engel yok. İşte merak edilen detaylar... Amerika'da popüler olan bir diğer program ise Work and Travel. Üniversite öğrencilerine çalışma ve ülkeyi gezme imkanı sunan programa 2020'de başvuru alınmadı. Bu da 2021 için bir patlamaya neden oldu.
ÇALIŞMA HAKKI OLUYOR
Çalışmalı diploma ya da sertifika programları özellikle Kanada'da yoğunlaşıyor. Katılımcılar bu programlarla hem eğitim ücretini çıkartıyor hem de Kanada'daki yaşam masraflarını karşılayabiliyor. 'Post-grad diploma' ya da 'sertifika' programları adıyla bilinen bu programlar 1-2 yıl sürüyor. Program esnasında öğrenci çalışma hakkı elde ediyor. Ayrıca program bittikten sonra öğrencinin çalışma hakkı okulun ve programın türüne göre 1-3 yıl arasında uzatılabiliyor.
SEÇENEKLER ARASINDA İRLANDA DA VAR
Öğrencilerin şu an eğitimleri için rahatlıkla gidebileceği ülkeler arasında İrlanda da var. İrlanda'da başvuru yapılabilen programlar arasında Griffin College'ta web geliştirme, interaktif dijital medya ve dijital dönüşüm bölümleri yer alıyor. İrlanda'daki programların ücretleri 10-15 bin Euro arasında. Bu programlara başvuranlar da yine eğitim alırken aynı zamanda çalışma hakkı kazanıyor.
KANADA'DA İŞ GARANTİLİ BÖLÜMLER
ILAC COLLEGE: İşletme yönetimi, satış&pazarlama, sağlık hizmetleri yönetimi alanlarında açılan programlar 92 hafta sürüyor. Programların fiyatı 7 bin 500 ile 9 bin Kanada Doları arasında. Okul; öğrencilerine iş garantisi de sunuyor.
GREYSTONE COLLEGE: Uluslararası İşletme Yönetimi programı 50 hafta sürüyor. Programın fiyatı 7 bin Kanada Doları. İş garantisi var.
TSOM (Toronto School of Management): Veri Analitiği Diploma Programı 52 hafta sürüyor ve fiyatı 9 bin Kanada Doları. İş garantisi var. Okulda siber güvenlik, otelcilik ve turizm, dijital pazarlama, web dizayn gibi başka programlar da var.
GASTRONOMİ VE TURİZM İÇİN TALEP ARTIYOR
Pandemi sonrası Kanada kadar ilgi çeken bir diğer ülke Amerika. Kanada'nın çalışmalı programlarına karşılık, Amerika'nın da farklı programları yükselişte. 12 veya 18 aylık Maaşlı Staj Programı bunlardan biri. Program ücreti yaklaşık 5 bin dolar. Bu programla öğrenciler aylık 2 bin-4 bin dolar kazanabiliyor. Özellikle gastronomi ve turizme ilgi arttı. Bu programa ilgili bölümlerden mezun ya da sektörde 5 yıl tecrübeye sahip ve orta seviye İngilizce bilenler başvurabiliyor.