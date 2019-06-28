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İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

Geçtiğimiz yıl çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Cenova'daki Morandi Köprüsü, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı. O anları çeken bir İtalyan vatandaş ise yıkılış anını hıçkıra hıçkıra ağlayarak izledi.

28.06.2019 12:29 - Son Güncelleme: 28.06.2019 12:39
İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

İtalya'nın Cenova şehrindeki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı.

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İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

İtalya'nın Cenova şehrindeki Morandi köprüsünde geçtiğimiz yıl çökme yaşanmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti. Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın bölgeden ayrılmasını istedi.

İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400'den fazla insan bölgeden ayrıldı. Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi.

İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu.

İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapıydı.

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