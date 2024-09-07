Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı

Kral III. Charles ölüyor mu? İngiliz Kraliyet Ailesi hastalıklar ve ölümler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın Kral III. Charles'ın cenaze törenine hazırlandığı öne sürülürken kanser hastası olduğu bilinen Kral'ın sağlık durumu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Peki, Kral Charles'ın durumu nasıl? Kraliyet'ten ilk açıklama geldi. İşte, Kral Charles'ın son durumu…