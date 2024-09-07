Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı

Kral III. Charles ölüyor mu? İngiliz Kraliyet Ailesi hastalıklar ve ölümler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın Kral III. Charles'ın cenaze törenine hazırlandığı öne sürülürken kanser hastası olduğu bilinen Kral'ın sağlık durumu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Peki, Kral Charles'ın durumu nasıl? Kraliyet'ten ilk açıklama geldi. İşte, Kral Charles'ın son durumu…
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kral III. Charles depremi devam ediyor.
Galler Prensesi Kate Middleton gibi Kral III. Charles'ın da kanser ile mücadele ettiği biliniyor.
CENAZE HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI
Buckingham Sarayı'ndan bir yetkilinin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Saray Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hala çok hasta" açıklaması gündeme damga vurmuş, Kral III. Charles için cenaze töreni için hazırlıkların başladığı iddia edilmişti.