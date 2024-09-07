SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı

Kral III. Charles ölüyor mu? İngiliz Kraliyet Ailesi hastalıklar ve ölümler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın Kral III. Charles'ın cenaze törenine hazırlandığı öne sürülürken kanser hastası olduğu bilinen Kral'ın sağlık durumu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Peki, Kral Charles'ın durumu nasıl? Kraliyet'ten ilk açıklama geldi. İşte, Kral Charles'ın son durumu…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 10:45 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 10:47
Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı 1

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kral III. Charles depremi devam ediyor.

Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı 2

Galler Prensesi Kate Middleton gibi Kral III. Charles'ın da kanser ile mücadele ettiği biliniyor.

Kral Charles ölecek mi? Cenaze hazırlığı yapılıyordu sağlık durumu açıklandı 3

CENAZE HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Buckingham Sarayı'ndan bir yetkilinin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Saray Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hala çok hasta" açıklaması gündeme damga vurmuş, Kral III. Charles için cenaze töreni için hazırlıkların başladığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA